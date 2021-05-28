СБЕР ЕАПТЕКА приготовила подарки для участников Зелёного Марафона

Зелёный Марафон — традиционный марафон от Сбера, который в этом году состоится 5 июня — во Всемирный день окружающей среды. Цель мероприятия — привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России к участию в экологических инициативах. Зелёный Марафон — 2021 пройдет под девизом «Каждый шаг — это след. Какой шаг сделаешь ты?».

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Я рад, что в этом году еще больше жителей республики смогут принять участие в Зелёном Марафоне. Важно, что наше мероприятие несет и экологическую составляющую, у участников будет возможность принять участие в тематических мастер-классах и акциях. Приглашаем всех казанцев 5 июня присоединиться к нашему празднику всей семьей».

В Казани мероприятие пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу. Любители бега смогут выбрать традиционную дистанцию для Зелёного марафона 4,2 км, а также 10 км при предъявлении оригинала медицинской справки о состоянии здоровья и возможности участия в забеге. Также в программе мероприятия будет детский забег на 420 м и новая дисциплина — скандинавская ходьба.

В этом году участники офлайн-забегов в Казани и еще семи городах присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка получат подарки от СБЕР ЕАПТЕКИ (входит в экосистему Сбера). СБЕР ЕАПТЕКА — одна из крупнейших онлайн-аптек России, которая осуществляет продажу и доставку лекарств и товаров для красоты и здоровья. Ассортимент СБЕР ЕАПТЕКИ — более 70 000 наименований.

Антон Буздалин, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА:

«Мы рады присоединиться к Зелёному Марафону и поддержать проект, который привлекает внимание к проблеме сохранения окружающей среды и популяризирует здоровый образ жизни. Зелёный Марафон — больше, чем просто забег: это яркий спортивный праздник для людей всех возрастов и масштабная экологическая акция. Мы признательны всем, кто решил поучаствовать в этом празднике и внести свой вклад в будущее планеты».

Зелёный Марафон — это не только спортивно-социальная акция, но и большой праздник. Для участников, зрителей и болельщиков будет организована развлекательная программа.

Информация о Зелёном Марафоне в городах Волго-Вятского банка доступна на сайте проекта. Зарегистрироваться на забег можно до 28 мая на сайте или в день проведения, 5 июня, на площадке мероприятия в каждом городе (0+).

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»