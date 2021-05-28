Глава Минвостокразвития: азиатские страны рассматривают Северный морской путь как альтернативу Суэцкому каналу

Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков заявил, что крупнейшие азиатские страны уже рассматривают Северный морской путь (СМП) как альтернативу перегруженному Суэцкому каналу. Об этом сообщает «РИА Новости».

Он отметил, что этот путь короче на 40% и быстрее по прохождению по открытой воде на 7 суток. Чекунков рассказал об этом на коллегии министерства.

Авария на Суэцком канале вновь привлекла внимание общественности к проблеме строительства мегакораблей. Почему грузовые суда, подобные «Эвер Гивен», создают такими большими и к каким проблемам это приводит, в своей статье для международного издания The Conversation пишет Эвангелос Булугурис, профессор военно-морской архитектуры, океанологии и морской инженерии Стратклайдского университета. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.



Алексей Нечаев