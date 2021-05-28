В Казани ночью произошел пожар в девятиэтажке

Ночью 27 мая в Казани горела квартира по проспекту Ибрагимова, 12. Сообщение в службу пожарной охраны поступило в 23.17. Горела мебель в квартире на втором этаже.



В подъезде было сильное задымление. До прибытия пожарных самостоятельно вышли 13 человек. Спасатели вывели из квартиры на девятом этаже четырех человек, двое из них — дети. В зоне сильного задымления пожарные надели на них дыхательные маски от аппаратов на сжатом воздухе и вывели на улицу.

В 23.40 открытое горение на площади 3 кв. м ликвидировали. Предварительная причина пожара — нарушение условий эксплуатации электрооборудования, сообщает МЧС по РТ.

Ранее в Казани эвакуировали школу №65 по ул. Шамиля Усманова, 25б из-за сработки датчика автоматической пожарной сигнализации (АПС). Учеников в это время в школе не было. Выяснилось, что в учебном заведении сработали датчик автоматической пожарной сигнализации (АПС) и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).

Маргарита Головатенко