В Казани эвакуировали школу из-за сработки датчика автоматической пожарной сигнализации

В Казани сегодня вечером эвакуировали школу №65 по ул. Шамиля Усманова, 25б из-за сработки датчика автоматической пожарной сигнализации (АПС). Учеников в это время в школе не было. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 18.08. На место по рангу вызова №2 выехали силы Казанского гарнизона.

Выяснилось, что в учебном заведении сработали датчик автоматической пожарной сигнализации (АПС) и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).

Учеников в это время уже не было, проходило родительское собрание. 20 человек родителей и персонал школы самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ уточнили, что произошло короткое замыкание без горения в слаботочной сети над подвесным потолком типа «армстронг» в вестибюле первого этажа школы. Силам пожарной охраны дан отбой.

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