В семи регионах России запустят пилотный проект по системе оплаты труда медработников
Минздрав России в семи регионах страны запускает пилотный проект по оплате труда медработников. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.
Фисенко заявил о необходимости решить проблему дифференциации в подходах между начислениями заработной платы медицинских работников внутри одного региона.
«В новой системе оплаты труда будут даны четкие указания на то, как формируется окладная часть заработной платы, какие коэффициенты необходимо применять», — приводит слова Фисенко ТАСС.
В каких именно регионах будет реализован проект пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что правительство России увеличит средства, которые выделяются на зарплату медиков в регионах. Объем средств, резервируемых в межбюджетных трансфертах территориальным фондам ОМС, увеличится с 15 до 20%. Получить дополнительное финансирование на эти цели теперь смогут все медорганизации, работающие по системе ОМС, а не только те, которые оказывают первичную медицинскую помощь.
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