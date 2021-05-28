ФСБ: США сомневается в территориальной целостности России

Фото: ru.wikipedia.org / Романвер (юго-западное побережье залива Петра Великого)

США хотят поставить под сомнение территориальную целостность России — они не признают позицию РФ по статусу залива Петра Великого в Приморье, заявил первый заместитель директора — руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.



Границу в морских пространствах определяют по внешней границе территориальных вод. Как правило, их расстояние — 12 морских миль от берега. Исключительная экономическая зона — это район, который находится за пределами территориальных вод (не превышает 200 морских миль). Однако эти правила не распространяются на исторические заливы, к которым относится залив Петра Великого.

«На основании особых географических условий и оборонного значения залива Петра Великого, а также исторической принадлежности вод залива Российской империи и впоследствии Советскому Союзу, правопреемником которого является Российская Федерация, постановлением Совета Министров СССР от 4 июля 1957 года были установлены правовой режим исторического залива и граница внутренних морских вод», — сказал Кулишов.

Претензии США он назвал необоснованными с точки зрения международного права. Он упомянул инцидент в ноябре прошлого года, когда американский эсминец «Джон Маккейн» зашел на два километра в заливе Петра Великого. Этот инцидент, по словам Кулишова, можно считать нарушением госграницы России, сообщает «РИА Новости».

Маргарита Головатенко