Специалисты Росреестра и Кадастровой палаты проведут консультации с казанскими предпринимателями

Сегодня, 28 мая, представители Росреестра Татарстана и Кадастровой палаты по РТ проведут выездную консультацию в Фонде поддержки предпринимательства РТ. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

Консультация специалистов бесплатная, предварительно регистрироваться не нужно. Прием будет с 9.00 до 12.00 по адресу: ул. Петербургская, 28.

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Предпринимателям расскажут о подготовке документов, которые необходимы для постановки объектов недвижимости на кадастровый учет и последующей их регистрации.

Ранее Министерство экономики Татарстана представило чат-бот для поддержки бизнеса.

