ГК ТАИФ выражает соболезнования в связи с кончиной Владимира Разумова
«Коллектив Группы ТАИФ выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким по поводу безвременной кончины нашего коллеги, светлого и искреннего человека Разумова Владимира Владимировича.
Владимир Владимирович стоял у истоков многих коренных преобразований в нефтегазохимической отрасли России, вместе с группой единомышленников был одним из основателей компании СИБУР.
В памяти тысяч людей он останется как мудрый и талантливый руководитель, масштабная личность, сильный и принципиальный, доброжелательный и чуткий человек.
В момент большого человеческого горя очень трудно найти слова утешения для родных и близких Владимира Владимировича. Мы потрясены этой утратой и искренне разделяем Вашу боль и скорбь. Светлая память о Владимире Владимировиче навсегда сохранится в наших сердцах».
Справка
Владимир Разумов родился в 1944 году в Саратовской области. В компании СИБУР работал с 1999 года. С 2016 года занимал должность заместителя председателя Правления ПАО «СИБУР Холдинг». С 2013 года являлся членом Совета директоров СИБУРа и членом Правления ООО «СИБУР».
В 1967 окончил Воронежский технологический институт по специальности «Машины и аппараты химических производств», в 1980 — Московский институт им. Г.В. Плеханова, «Планирование промышленного производства», в 1989 году — Академию народного хозяйства при СМ СССР, «Экономика, организация управления и планирования народного хозяйства».
Трудовую деятельность начал слесарем на Воронежском заводе СК. После окончания института работал там же инженером-конструктором, начальником цеха, заместителем директора завода. Впоследствии занимал должности директора Волжского завода СК, начальника Главка и заместителя Министра Минхимнефтепром СССР.
«Необходимость строительства нефтехимического комплекса в Западной Сибири понимали еще в СССР, но проект так и остался «на бумаге». В СИБУРе советский замысел был переосмыслен и модернизирован, но в его основе остались все те же намерения: создание мощностей для производства востребованных рынком полимерных материалов, а также бережливое и экологичное использование углеводородных ресурсов», — говорил Разумов.
Владимир Разумов принимал активное участие в осуществлении многих проектов компании, среди них: развитие производственного кластера в Тобольске, ТЭП-50 на «Воронежсинтезкаучук», реализация программы социального развития Тобольска.
Владимир Разумов награжден многими отраслевыми и государственными наградами и благодарностями, среди которых орден «Трудового Красного знамени», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени, звание «Заслуженный химик РФ», звание «Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники», а также знак «Почетный работник нефтяной и газовой промышленности Тюменской области».
Вне работы Владимир Разумов принимал активное участие в спортивной и общественной жизни. Долгие годы активно занимался любимым видом спорта — баскетболом. Являлся членом Совета единой Лиги ВТБ. На протяжении последних нескольких лет активно сотрудничал с Российским Союзом Химиков, являлся Вице-президентом РСХ.
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