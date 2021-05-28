ГК ТАИФ выражает соболезнования в связи с кончиной Владимира Разумова

Фото: Источник: фотобанк Сибура

«Коллектив Группы ТАИФ выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким по поводу безвременной кончины нашего коллеги, светлого и искреннего человека Разумова Владимира Владимировича.

Владимир Владимирович стоял у истоков многих коренных преобразований в нефтегазохимической отрасли России, вместе с группой единомышленников был одним из основателей компании СИБУР.

В памяти тысяч людей он останется как мудрый и талантливый руководитель, масштабная личность, сильный и принципиальный, доброжелательный и чуткий человек.

В момент большого человеческого горя очень трудно найти слова утешения для родных и близких Владимира Владимировича. Мы потрясены этой утратой и искренне разделяем Вашу боль и скорбь. Светлая память о Владимире Владимировиче навсегда сохранится в наших сердцах».