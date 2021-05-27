В десяти лагерях Татарстана детей обучат «цифровой гигиене»

Фото: Ринат Назметдинов

В этом году в детских лагерях Татарстана запустят программу «Цифровая гигиена». Этим летом она заработает в тестовом режиме в десяти учреждениях.

Программа направлена на ограждение несовершеннолетних от дезинформации, негативных влияний, агрессии и буллинга в интернете. Интерактивные занятия «Цифровой гигиены» для детей и подростков с привлечением молодежи разработали ведущие психологи, сообщает пресс-служба Государственного совета Татарстана.



Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, этим летом в республике в более 1,6 тыс. детских лагерей отдохнут около 183 тыс. детей и подростков.



На детский отдых из бюджета Татарстана планируется направить свыше 1,6 млрд рублей, что почти на 49 млн больше, чем в 2020 году. Из бюджетных средств республики оплатят 30% от всех путевок в загородных лагерях. На эти цели направят более 564 млн рублей. На детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направят еще 212,7 млн рублей.



За каждым лагерем закрепят сотрудника Госпожнадзора. Он будет проверять территорию перед и после начала смены.

Татьяна Демина