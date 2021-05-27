В десяти лагерях Татарстана детей обучат «цифровой гигиене»
В этом году в детских лагерях Татарстана запустят программу «Цифровая гигиена». Этим летом она заработает в тестовом режиме в десяти учреждениях.
Программа направлена на ограждение несовершеннолетних от дезинформации, негативных влияний, агрессии и буллинга в интернете. Интерактивные занятия «Цифровой гигиены» для детей и подростков с привлечением молодежи разработали ведущие психологи, сообщает пресс-служба Государственного совета Татарстана.
Напомним, этим летом в республике в более 1,6 тыс. детских лагерей отдохнут около 183 тыс. детей и подростков.
На детский отдых из бюджета Татарстана планируется направить свыше 1,6 млрд рублей, что почти на 49 млн больше, чем в 2020 году. Из бюджетных средств республики оплатят 30% от всех путевок в загородных лагерях. На эти цели направят более 564 млн рублей. На детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направят еще 212,7 млн рублей.
За каждым лагерем закрепят сотрудника Госпожнадзора. Он будет проверять территорию перед и после начала смены.
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