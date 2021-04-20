В Татарстане возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов на 172 млн рублей

Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело в отношении руководства ООО «КИТ Строй» по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По версии следствия, в 2016 и 2018 годах неустановленный злоумышленник вносил в налоговые декларации и другие документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с четырьмя контрагентами. Он уклонился от уплаты НДС на сумму более 172,5 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)



Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

В марте прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего директора ООО «Группа компаний «Чистый мир». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 16 млн рублей.

Татьяна Леухина