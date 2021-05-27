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В Татарстане на Куйбышевском водохранилище завершается весенний паводок

17:34, 27.05.2021
В Татарстане на Куйбышевском водохранилище завершается весенний паводок
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане на Куйбышевском водохранилище завершается весенний паводок. В районе Казани уровень воды в нем снизился.

В целом в этом году в период пропуска весеннего половодья уровень Куйбышевского водохранилища поддерживался на уровне, близком к нормальным подпорным отметкам: 52,8—53,3 м БС в верхнем бьефе Жигулевского гидроузла, сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Фото: eco.tatarstan.ru

Куйбышевское водохранилище на сегодняшний день наполнено до нормального подпорного уровня на меженный период. В стадии завершения находится нерест основных промысловых видов рыб.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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