В Татарстане на Куйбышевском водохранилище завершается весенний паводок

В Татарстане на Куйбышевском водохранилище завершается весенний паводок. В районе Казани уровень воды в нем снизился.

В целом в этом году в период пропуска весеннего половодья уровень Куйбышевского водохранилища поддерживался на уровне, близком к нормальным подпорным отметкам: 52,8—53,3 м БС в верхнем бьефе Жигулевского гидроузла, сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Фото: eco.tatarstan.ru

Куйбышевское водохранилище на сегодняшний день наполнено до нормального подпорного уровня на меженный период. В стадии завершения находится нерест основных промысловых видов рыб.

Татьяна Демина