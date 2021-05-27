Центробанк: некоторые заемщики пытаются оформить несколько ипотечных кредитов за один день

Фото: Олег Тихонов (архив)

Центральный банк России выявил на рынке ипотечного кредитования новую схему: некоторые заемщики пытаются оформить несколько ипотечных кредитов за один день. На сегодняшний день она не получила широко распространения, пишет ТАСС.

Банк России мониторит ситуацию на ипотечном рынке, где по-прежнему выявляют случаи оформления необеспеченных кредитов для внесения первоначального взноса по ипотеке, сообщила первый заместитель председателя регулятора Ксения Юдаева.

Максим Платонов (архив)

Напомним, в связи с увеличением стоимости жилья и ослаблением стандартов кредитования Центробанк с 1 августа повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом до 20% в зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика.

По предварительным данным, за первые четыре месяца 2021 года российские банки выдали 613 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 1,72 трлн рублей. В апреле россияне оформили 195 тысяч ипотечных кредитов — в два раза больше, чем год назад. Их общая сумма составила 560 млрд рублей, что сопоставимо с объемом в декабре прошлого года, ставшего рекордным в истории российского ипотечного кредитования.



Татьяна Демина