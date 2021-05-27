Центробанк: потенциал роста доступности жилья за счет удешевления ипотеки во многом исчерпан

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Центральном банке сообщили, что потенциал роста доступности жилья для граждан за счет увеличения финансового рычага (соотношение между заемным и собственным капиталом) во многом исчерпан. Дальнейшее увеличение этого показателя без угроз для финансовой стабильности возможно, только если темпы роста доходов россиян будут опережать рост цен на недвижимость.



В связи с увеличением стоимости жилья и ослаблением стандартов кредитования Банк России с 1 августа повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом до 20% в зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика.

При сохранении этой ситуации регулятор может продолжить ужесточение регулирования выдачи ипотеки, следует из обзора финансовой стабильности, подготовленного Центробанком.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Напомним, что по предварительным данным, за первые четыре месяца 2021 года российские банки выдали 613 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 1,72 трлн рублей. В апреле россияне оформили 195 тысяч ипотечных кредитов — в два раза больше, чем год назад. Их общая сумма составила 560 млрд рублей, что сопоставимо с объемом в декабре прошлого года, ставшего рекордным в истории российского ипотечного кредитования.





Татьяна Демина