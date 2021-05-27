Центробанк: потенциал роста доступности жилья за счет удешевления ипотеки во многом исчерпан
В Центральном банке сообщили, что потенциал роста доступности жилья для граждан за счет увеличения финансового рычага (соотношение между заемным и собственным капиталом) во многом исчерпан. Дальнейшее увеличение этого показателя без угроз для финансовой стабильности возможно, только если темпы роста доходов россиян будут опережать рост цен на недвижимость.
В связи с увеличением стоимости жилья и ослаблением стандартов кредитования Банк России с 1 августа повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом до 20% в зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика.
При сохранении этой ситуации регулятор может продолжить ужесточение регулирования выдачи ипотеки, следует из обзора финансовой стабильности, подготовленного Центробанком.
Напомним, что по предварительным данным, за первые четыре месяца 2021 года российские банки выдали 613 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 1,72 трлн рублей. В апреле россияне оформили 195 тысяч ипотечных кредитов — в два раза больше, чем год назад. Их общая сумма составила 560 млрд рублей, что сопоставимо с объемом в декабре прошлого года, ставшего рекордным в истории российского ипотечного кредитования.
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