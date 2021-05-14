Хуснуллин: российские банки с начала года выдали 613 тысяч ипотечных кредитов

По предварительным данным, за первые 4 месяца 2021 года российские банки выдали 613 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 1,72 трлн рублей, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Отмечается, что в апреле россияне оформили 195 тысяч ипотечных кредитов — в два раза больше, чем год назад. Их общая сумма составила 560 млрд рублей, что сопоставимо с объемом в декабре прошлого года, ставшего рекордным в истории российского ипотечного кредитования.

Хуснуллин обратил внимание, что более 20% выданных с начала года ипотечных кредитов приходится на льготную программу на новостройки под 6,5%. Россияне оформили их почти на 430 млрд рублей, пишет ТАСС.

Вице-премьер отметил, что именно льготная ипотека способствует увеличению количества выданных кредитов на жилье.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, Хуснуллин рассказал, что решение об условиях дальнейшей работы льготных ипотечных программ российское правительство примет в середине июня после рассмотрения результатов по всем регионам.

Татьяна Демина