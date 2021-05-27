«Новых людей» в Татарстане поддержат региональные лидеры

Фото: предоставлено пресс-службой партии «Новые люди»

19 сентября 2021 года пройдут очередные выборы депутатов Государственной думы России. В Республике Татарстан партия «Новые люди» сделает ставку на регионы и поддержку местных лидеров. Эти люди знают о реальных проблемах и действенных способах их решения.

Глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев уверен в том, что главная задача России сейчас — обустроить страну для нормальной жизни ее граждан. По его словам, нужно быстро создать эффективные условия для роста доходов и благосостояния людей в регионах.

Региональные лидеры, которым небезразлична судьба граждан, тянутся к «Новым людям». Все понимают, что у партии есть реальная стратегия для того, чтобы изменить жизнь россиян к лучшему. Поэтому экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева баллотируется в Государственную думу от партии «Новые люди».

Сардана Авксентьева стала известной благодаря своему нетипичному стилю управления. Она быстро сократила траты на чиновничий аппарат в Якутске. «Новые люди» поддерживают подобные инициативы. В регионах нужно урезать количество чиновников, снизить гиперболизированные полномочия власти. Нужно прекратить бесполезные траты бюджетных денег. Именно такие новые люди нужны для развития регионов. «Я рад, что Сардана стала частью нашей команды. Благодаря таким новым людям у страны есть шанс на обновление», — отметил Алексей Нечаев.

Руководитель «Новых людей» добавил, что сейчас мало внимания уделяется дальнейшему развитию регионов. «Мне близка инициатива по изменению налогового законодательства. Очевидно, что собранные в регионах налоги должны там и оставаться», — убежден лидер «Новых людей».

Региональные лидеры поддерживают политику «Новых людей». Кандидатом в депутаты от партии в Татарстане стала известный семейный блогер и эксперт по поддержке семьи и материнства Гульназ Гиззатуллина. «Я хочу изменить жизнь людей к лучшему. Я уже объединила многих молодых мам. Мы растим детей, решаем проблемы и помогаем друг другу. Поэтому именно вместе с «Новыми людьми» я хочу помочь Татарстану и всей России», — подчеркнула Гульназ Гиззатуллина.

Скоро очередные выборы в Госдуму. Поэтому сильные региональные сторонники партии закрепят позиции «Новых людей» на местах. С партией «Новые люди» на выборы идут только те региональные лидеры, кто делает, а не обещает. Правильно выбранная стратегия — залог благополучия людей в Республике Татарстан.

Материал подготовлен при поддержке пресс-службы партии «Новые люди»