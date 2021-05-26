Путин оценил выполнение гособоронзаказа в прошлом году

В прошлом году гособоронзаказ был выполнен на 99,8%. Это хороший показатель, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса.

Эпидемия коронавируса оказала серьезное влияние на экономику, однако своевременно принятые меры позволили «сохранить ритмичность и устойчивость работы всех производственных процессов, требуемых темпов проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, серийного производства, модернизации и ремонта вооружения и техники».

Фото: Максим Платонов (архив)

Путин отметил, что важно и впредь четко в срок, следуя запланированному графику, поставлять перспективные образцы вооружения и техники.

Кроме того, на совещании глава государства поставил задачу завершить строительство и модернизацию 20 кораблей дальней морской зоны и более 140 воздушных судов в сроки, определенные госконтрактами, передает ТАСС.

В конце марта Путин оценил возможность национализации предприятий, которые срывают выполнение гособоронзаказа.



Татьяна Леухина