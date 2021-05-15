В Казань привезли капсулу с землей из Брестской крепости — видео
Казань стала одним из остановочных пунктов участников автопробега «Брест — Иркутск — Брест». Они привезли в город капсулу с белорусской землей, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
«8 мая в Брестской крепости нам в торжественной обстановке передали капсулу, в которой находится священная земля Брестской крепости-героя», — рассказал руководитель автопробега Алексей Манец.
Капсула с землей выполнена в форме патрона от зенитной установки. Она будет храниться в Казанском кремле в музее Великой Отечественной войны. Ее разместили в именном отсеке на стене Героев Советского Союза.
Столица Татарстана стала девятым по счету городом, где участники автопробега сделали остановку. В разные города России они доставят 22 капсулы с белорусской землей.
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