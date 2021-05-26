Путин назвал приоритетной задачей властей восстановление уровня доходов населения

Президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей властей восстановление уровня доходов населения. Об этом он заявил во время своего выступления на совещании по экономическим вопросам, которое провел в режиме видеоконференции.

Фото: kremlin.ru

— Нужно добиться перехода к росту реальных доходов граждан. Это важнейшая, самая приоритетная задача для органов власти всех уровней, — цитирует его ТАСС.

Также ранее российский лидер заявил, что экономика страны постепенно восстанавливается. Однако факторы нестабильности все же присутствуют, следует держать руку на пульсе.