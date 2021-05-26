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Путин назвал приоритетной задачей властей восстановление уровня доходов населения

21:20, 26.05.2021
Путин назвал приоритетной задачей властей восстановление уровня доходов населения
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей властей восстановление уровня доходов населения. Об этом он заявил во время своего выступления на совещании по экономическим вопросам, которое провел в режиме видеоконференции.

Фото: kremlin.ru

— Нужно добиться перехода к росту реальных доходов граждан. Это важнейшая, самая приоритетная задача для органов власти всех уровней, — цитирует его ТАСС.

Также ранее российский лидер заявил, что экономика страны постепенно восстанавливается. Однако факторы нестабильности все же присутствуют, следует держать руку на пульсе.

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