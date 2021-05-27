В Instagram появилась новая функция

Соцсеть Instagram начала глобальный запуск функции, позволяющей скрывать отметки «нравится» под постами в ленте. Ранее эта опция тестировалась в нескольких странах.

Активировать функцию скрытия «лайков» под постами пользователь может по желанию. Счетчик отметок «нравится» можно скрывать под своими постами в Instagram или под постами из ленты новостей.

Фото: pixabay.com

Как отметили представители соцсети, во время тестирования Instagram убедился в том, что скрытие счетчика отметок «нравится» помогает некоторым пользователям снизить ощущаемое социальное давление. Однако другие жалеют, что не могут следить за тем, что популярно, передает «РИА Новости».



О тестировании этой функции сообщалось еще в апреле. Соцсеть начала в тестовом режиме скрывать количество лайков под записями своих пользователей еще в 2019 году.

