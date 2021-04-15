В Instagram появится новая функция

Социальная сеть Instagram тестирует новую функцию. С ее помощью пользователи при желании смогут вернуть отображение числа лайков под опубликованными записями.

«Мы тестируем новую опцию, которая позволит вам решать, что лучше для вас: не видеть счетчик лайков у кого-то еще, выключить его для ваших собственных публикаций или оставить все как есть», — написал глава соцсети Адам Моссери в Twitter.

Фото: pxhere.com

Еще в 2019 году соцсеть начала в тестовом режиме скрывать количество лайков под записями своих пользователей. Сейчас подписчики видят имена лишь несколько людей, которые поставили лайк.

В начале декабря 2020 года Instagram дал возможность пользователям из России добавлять музыку в сторис. Раньше некоторые сторис отображались с надписью «Музыка Instagram недоступна в вашем регионе».

