Россияне могут требовать от курящих соседей моральной компенсации

Россияне, которые страдают от курящих соседей, могут требовать возмещения морального вреда. Об этом заявил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды.

Экологическое благополучие обеспечивается в том числе правом на защиту от воздействия табачного дыма, уточнил он. Поэтому нарушение этого права в жилых помещениях (например, курящими соседями) влечет за собой обязанность компенсировать этот моральный вред.

Сохранение окружающей среды, бережное и ответственное использование природных ресурсов обеспечивают экономическое и духовное развитие человечества. Поэтому защита экологии является одной из основных целей правового регулирования, передает «РИА Новости».

С 1 апреля в России ввели минимальную цену на сигареты в размере 108 рублей. Предполагается, что это станет инструментом в борьбе с нелегальной продукцией.

