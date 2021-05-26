Минниханов: «Государство всегда должно понимать, что само по себе предпринимательство развиваться не будет»

Сегодня в молодежном центре «Ковер» в Нижнекамске состоялась встреча президента РТ Рустама Минниханова с бизнес-сообществом республики в честь Дня предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

«Конечно же, государство всегда должно понимать, что само по себе предпринимательство развиваться не будет», — сказал президент РТ.

Также он отметил, что сейчас предприниматели — это молодые люди, которые не имеют свои капиталы и нуждаются в поддержке государства. Кроме того, по мнению Минниханова, предприниматели могут не только найти работу для себя, но и обеспечить ею других.

Он дал некоторые советы предпринимателям: «Если ты предприниматель, то ты должен каждый день смотреть за рынком, за спросом. Не надо производить то, что никто не берет. Делай то, что сегодня нужно для рынка».

Сегодня сервис аутсорсинга бухгалтерии «Кнопка» и сервис онлайн-психотерапии «Ясно» запустили проект помощи предпринимателям «Бестревожная кнопка». Бизнесмены смогут получить бесплатную психологическую помощь.

Алексей Нечаев