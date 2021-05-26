В Татарстане задержали мужчину за интернет-заказ нелегального препарата

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В Татарстане полицейские задержали мужчину, который через интернет-магазин заказал шесть флаконов фальсифицированного лекарственного средства. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

32-летнего мужчину задержали с поличным. Позже у него дома было изъято 54 аналогичных раннее приобретенным флакона. Всего было изъято 60 флаконов лекарственного препарата без фармацевтической лицензии и документов. Мужчина пояснил, что приобрел флаконы для дальнейшей реализации.

Материал проверки передадут по подведомственности в территориальный орган Росздравнадзора Татарстана для принятия решения.

Ранее в Набережных Челнах судили спортсмена за заказ анаболиков в интернете. Молодому человеку грозит уголовное заключение и штраф до миллиона рублей.



Ольга Плешкова