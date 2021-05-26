Банк ЗЕНИТ перезагрузил факторинговый бизнес

Банк ЗЕНИТ пересмотрел вектор развития факторингового направления. Кредитная организация совместно с дочерней компанией «ЗЕНИТ ФИНАНС» сфокусируются на финансировании промышленных компаний и расширят продуктовую линейку.

В прошлом году компанией была пересмотрена система риск-менеджмента, перестроены бизнес-процессы на интеграцию с Банком ЗЕНИТ. Также утверждена новая стратегия развития на ближайшие три года.

«С 2021 года команда «ЗЕНИТ ФИНАНС» взяла курс на диверсификацию факторинговых услуг и развитие различных каналов продаж, в том числе с использованием электронных платформ. В фокусе — увеличение в портфеле доли компаний промышленных отраслей. Для достижения поставленной цели разрабатываются специальные условия для клиентов, представителей не только среднего и крупного, но и малого бизнеса, являющихся контрагентами крупных промышленных предприятий», — отметил генеральный директор ООО «ЗЕНИТ ФИНАНС» Андрей Бахтин.

В частности, индивидуальный подход уже получают контрагенты ПАО «Татнефть» — ключевого акционера Банка ЗЕНИТ. Также утверждены лимиты для работы по факторингу для таких крупнейших компаний, как ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Газпром», НЛМК, ЕВРАЗ и другие. Кроме того, «ЗЕНИТ ФИНАНС» продолжает сотрудничество с телекоммуникационной и фармацевтической отраслями, а также с традиционными для рынка компаниями — поставщиками федеральных торговых сетей. Установлены лимиты на все основные федеральные торговые сети, в рамках которых предлагаются услуги по конкурентным ставкам: Х5, «Магнит», «Ашан», «М.Видео», «Метро», «Лента», «Дикси», «Гиперглобус» и так далее.

«ЗЕНИТ ФИНАНС» также сосредоточится на развитии линейки продуктов. Компания уже внедрила индивидуальные предложения для крупных покупателей и запускает направление по международному факторингу.



Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»