В Казани «Зеленый марафон» состоится в Горкинско-Ометьевском лесу
В этом году «Зеленый марафон» состоится 5 июня, во Всемирный день окружающей среды. Цель мероприятия — привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России к участию в экологических инициативах. «Зеленый марафон — 2021» пройдет под девизом «Каждый шаг — это след. Какой шаг сделаешь ты?».
В Казани мероприятие пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу. Любители бега смогут выбрать традиционную дистанцию для «Зеленого марафона» 4,2 км, а также 10 км при предъявлении оригинала медицинской справки о состоянии здоровья и возможности участия в забеге.
Также в программе мероприятия будет детский забег на 420 м и новая дисциплина — скандинавская ходьба. Для зрителей и болельщиков будет организована и развлекательная программа для всей семьи: экологическая акция, партнерские зоны, квест, активности для детей, программа на сцене, конкурсы.
Участие в марафоне бесплатное. Онлайн-регистрация на «Зеленый марафон» (0+) доступна до 28 мая на сайте проекта.
Пройти регистрацию также можно будет в день проведения мероприятия.
Тайминг мероприятия:
- 09.00 — Сбор участников и гостей, регистрация на забеги;
- 10.30 — Торжественное открытие, объявление графика забегов;
- 10.45 — Старт детского забега девочки (от 8—9 лет, 420 м);
- 10.50 — Старт детского забега мальчики (от 8—9 лет, 420 м);
- 10.55 — Старт детского забега девочки (10—13 лет, 420 м);
- 11.00 — Старт детского забега мальчики (10—13 лет, 420 м);
- 11:05 — Общая разминка;
- 11.15 — Старт забега на дистанцию 4,2 км (женщины);
- 11.45 — Старт забега на дистанцию 4,2 км (мужчины);
- 12.15 — Старт забега на дистанцию 10 км (женщины);
- 13.15 — Старт забега на дистанцию 10 км (мужчины);
- 14.15 — Старт забега скандинавской ходьбы 4,2 км;
- 14.25 — 14.45 — Экологическая акция;
- 15.00 — Награждение победителей забегов.
Справка
Сбер реализует проект «Зеленый марафон» совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и платформой СберВместе. Также в рамках «Зеленого марафона» Сбер вместе с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и движением «ЭКА» высадит 180 000 саженцев в честь 180-летия Сбербанка. Эта акция организована в поддержку проекта «Российский южный лесной пояс» по высадке деревьев для борьбы с опустыниванием в южных регионах России.
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