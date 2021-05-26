В Казани «Зеленый марафон» состоится в Горкинско-Ометьевском лесу

В этом году «Зеленый марафон» состоится 5 июня, во Всемирный день окружающей среды. Цель мероприятия — привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России к участию в экологических инициативах. «Зеленый марафон — 2021» пройдет под девизом «Каждый шаг — это след. Какой шаг сделаешь ты?».



В Казани мероприятие пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу. Любители бега смогут выбрать традиционную дистанцию для «Зеленого марафона» 4,2 км, а также 10 км при предъявлении оригинала медицинской справки о состоянии здоровья и возможности участия в забеге.

Также в программе мероприятия будет детский забег на 420 м и новая дисциплина — скандинавская ходьба. Для зрителей и болельщиков будет организована и развлекательная программа для всей семьи: экологическая акция, партнерские зоны, квест, активности для детей, программа на сцене, конкурсы.

Участие в марафоне бесплатное. Онлайн-регистрация на «Зеленый марафон» (0+) доступна до 28 мая на сайте проекта.

Пройти регистрацию также можно будет в день проведения мероприятия.

Тайминг мероприятия:

09.00 — Сбор участников и гостей, регистрация на забеги;

10.30 — Торжественное открытие, объявление графика забегов;

10.45 — Старт детского забега девочки (от 8—9 лет, 420 м);

10.50 — Старт детского забега мальчики (от 8—9 лет, 420 м);

10.55 — Старт детского забега девочки (10—13 лет, 420 м);

11.00 — Старт детского забега мальчики (10—13 лет, 420 м);

11:05 — Общая разминка;

11.15 — Старт забега на дистанцию 4,2 км (женщины);

11.45 — Старт забега на дистанцию 4,2 км (мужчины);

12.15 — Старт забега на дистанцию 10 км (женщины);

13.15 — Старт забега на дистанцию 10 км (мужчины);

14.15 — Старт забега скандинавской ходьбы 4,2 км;

14.25 — 14.45 — Экологическая акция;

15.00 — Награждение победителей забегов.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»