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Кабмин Татарстана зарезервировал 114 участков в Лаишевском районе республики

17:33, 25.05.2021
Кабмин Татарстана зарезервировал 114 участков в Лаишевском районе республики
Фото: realnoevremya.ru

Кабмин Татарстана зарезервировал 114 земельных участков в Лаишевском районе республики на три года. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Территории резервируют для реализации программы развития транспортно-коммуникационного каркаса республики. Участки располагаются вблизи Международного аэропорта «Казань» им. Г. Тукая. В период резервирования устанавливаются ограничения на строительство.

Фото: скриншот

В начале мая власти Татарстана зарезервировали 117 земельных участков для строительства и реконструкции отрезков трассы М-7 на территориях Тукаевского и Заинского районов.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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