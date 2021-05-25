Кабмин Татарстана зарезервировал 114 участков в Лаишевском районе республики
Кабмин Татарстана зарезервировал 114 земельных участков в Лаишевском районе республики на три года. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Территории резервируют для реализации программы развития транспортно-коммуникационного каркаса республики. Участки располагаются вблизи Международного аэропорта «Казань» им. Г. Тукая. В период резервирования устанавливаются ограничения на строительство.
В начале мая власти Татарстана зарезервировали 117 земельных участков для строительства и реконструкции отрезков трассы М-7 на территориях Тукаевского и Заинского районов.ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым