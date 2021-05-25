Производитель йогурта Campina покинет российский рынок

Подразделение фирмы FrieslandCampina, производящее в России молочные продукты под брендом Campina, переходит в собственность компании Ehrmann, что позволит первой «сфокусироваться на потребительских рынках в других странах».



Сделка носит стратегический характер и призвана усилить позиции Ehrmann на российском рынке, пишет РБК. Бренды Fruttis и «Нежный» продолжат развитие под управлением этой компании.

В Ehrmann также перейдут 650 сотрудников Campina LLC, будут переданы производственная площадка в Подмосковье, все активы и обязательства.

Сделку должна одобрить ФАС России, а также антимонопольные органы Казахстана, Узбекистана и Белоруссии. Ее закрытие запланировано на конец июня этого года.

FrieslandCampina пришла в Россию в 1992 году, став первым поставщиком йогуртов на отечественном рынке. Первую линию завода по их производству Campina запустила в стране в 2000 году.

Татьяна Демина