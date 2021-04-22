Правительство поддержало инициативу о «золотых» визах для инвесторов

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников рассказал, что правительство поддержало инициативу ведомства о «золотых» визах для иностранных инвесторов. По его словам, скоро соответствующий законопроект внесут в Госдуму.

«Мы рассчитываем, что законопроект будет в осеннюю сессию принят. И правительство подготовит все нормативные акты, чтобы уже в следующем году механизм заработал», — цитирует его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России почти остановился поток инвестиций из-за пандемии коронавируса.

«На сегодняшний момент мы обсуждаем объем инвестиций в 30 млн рублей — та сумма, вокруг которой идет обсуждение с бизнесом, с коллегами из других федеральных ведомств. Эти 30 млн рублей инвестор должен вложить двумя путями: либо он создает компанию и вкладывает туда. Здесь очень важно, чтобы эти 30 млн рублей пошли в основные фонды, создали рабочие места. Кстати, еще один из параметров, который обсуждается, это создание рабочих мест», — отметил министр.

Второй путь предполагает покупку недвижимости на 30 млн рублей для получения вида на жительство.

Алексей Нечаев