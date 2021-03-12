В ЦИК России подали заявки на проведение онлайн-голосования 11 регионов

Заявки на участие в пилотном проекте по использованию дистанционного электронного голосования на выборах в 2021 году подали 11 российских регионов. Данные по состоянию к вечеру пятницы привела председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

В эксперименте примет участие и Москва. Какие именно регионы подали заявки — не уточняется. Голосование будет проводиться на платформе, которую готовят ЦИК и Росстелеком и Минцифры, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Регионы должны были принять решение об участии в эксперименте до 10 марта, однако заявки от некоторых субъектов «еще могут дойти в ЦИК в ближайшее время».

В феврале в ЦИК РТ сообщили, что в республике протестируют государственную автоматизированную систему «Выборы». Процедура предусматривает три этапа, в том числе воссоздание условий дня голосования. Подготовительный этап тренировки начнется уже в середине марта.

