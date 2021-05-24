В пришкольных лагерях Казани отдохнут около 14 тысяч детей

В Казани будут работать пришкольные лагеря с 31 мая по 26 июня. В них отдохнут около 14 тысяч детей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Всего будут работать 152 пришкольных лагеря на базе 117 учебных заведений. Их работа будет организована с учетом всех требований Роспотребнадзора.

фото: kzn.ru

Также отмечается, что почти 2 тыс. школьников привлекут к участию в специальных отрядах труда и отдыха. В пришкольных лагерях дети будут заниматься спортом, участвовать в культурно-массовых и просветительских мероприятиях.

За 21 дневную смену нужно будет заплатить 569 рублей.

Дети, оставшиеся на лето в Казани, смогут проводить время в подростковых клубах сети МБУ «Подросток».



Алексей Нечаев