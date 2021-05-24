Иностранным IT-компаниям предложили открыть свои представительства в ОЭЗ «Иннополис»

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Татарстана предложили иностранным IT-компаниям открыть свои представительства в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Иннополис». Об этом сообщили в пресс-службе ОЭЗ.

Сейчас на территории экономической зоны «Иннополис» работают более 200 компаний, среди которых: «Яндекс», Сбербанк, «Тинькофф», X5, S7, «Росатом». Также на территории ОЭЗ находятся компании с иностранным участием — Soramitsu, Schneider Electric и другие.

В Иннополисе сейчас действует комплекс мер поддержки, например: помощь в подборе IT-кадров, помощь в открытии филиала (представительства), юридического лица. Также компаниям предлагаются индивидуальные условия для аренды офиса или рабочие места в коворкинге, гранты от многочисленных партнеров Иннополиса, возможность участия во встречах с крупными экспертами из IT-сферы, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Госдуме рассматривается законопроект «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации», согласно которому владельцам информационных ресурсов, суточная аудитория которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, необходимо будет создать в России филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица.

Глава Комитета нижней палаты Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ранее назвал компании, подпадающие под действие законопроекта, обязывающего IT-гиганты открывать филиалы в России. Это — Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Twitch, WhatsApp, Telegram, Viber и другие.

Татьяна Леухина