Хинштейн рассказал, какие IT-компании должны будут открыть представительства в России

В перечень подпадающих под действие законопроекта, обязывающего IT-гиганты открывать филиалы в России, попали несколько компаний. Об этом заявил глава Комитета нижней палаты Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Пока список состоит из 20 компаний, отметил он. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Twitch, WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail, Google, Bing, Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy, Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com, Wikipedia.org — список, который опубликован Хинштейном.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который обязывает владельцев крупных иностранных интернет-ресурсов открывать представительства в России.



Алексей Нечаев