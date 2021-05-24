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Хинштейн рассказал, какие IT-компании должны будут открыть представительства в России

17:01, 24.05.2021
Хинштейн рассказал, какие IT-компании должны будут открыть представительства в России
Фото: t.me/Hinshtein/667

В перечень подпадающих под действие законопроекта, обязывающего IT-гиганты открывать филиалы в России, попали несколько компаний. Об этом заявил глава Комитета нижней палаты Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Пока список состоит из 20 компаний, отметил он. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Twitch, WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail, Google, Bing, Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy, Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com, Wikipedia.org — список, который опубликован Хинштейном.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который обязывает владельцев крупных иностранных интернет-ресурсов открывать представительства в России.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
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