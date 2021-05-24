В Казани пройдет суд над шестью участниками преступной группы, обвиняемыми в 33 эпизодах мошенничества

В Татарстане шесть жителей Казани в возрасте от 16 до 19 лет обвиняются в одном разбойном нападении, трех грабежах, 33 эпизодах мошенничества и в хищении паспорта, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По версии следствия, они совершили преступления в Казани и близлежащих районах с ноября 2019 года по июнь 2020 года в составе организованной группы, созданной 18-летним казанцем. Общая сумма ущерба от содеянного ими составила около 926 тыс. рублей.



Обвиняемые действовали по следующему плану: на улице один из них подходил к случайному прохожему, провоцировал конфликт и вместе с соучастниками избивал его. Затем, угрожая физической расправой, они похищали у потерпевших телефон и личные вещи.

Также, по версии следствия, молодые люди находили в интернете объявления о продаже дорогих телефонов, ноутбуков и игровых приставок. На встрече с продавцом они говорили, что переведут деньги через банковское приложение, и показывали фейковый скриншот об оплате. Потерпевшие, думая, что деньги поступят позже, передавали злоумышленникам имущество. Приобретенные вещи злоумышленники сбывали через комиссионные магазины, а полученные деньги делили между собой.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Четверо обвиняемых полностью или частично признали свою вину. Один из участников дела заключен под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

После продления срока содержания под стражей дело направят в Советский суд Казани для его рассмотрения по существу.

Татьяна Демина