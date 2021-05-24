После нескольких дней дождей в Татарстан возвращается сильная жара

После нескольких дней дождей в Татарстан возвращается сильная жара. Предупреждение об опасном метеорологическом явлении на территории республики дали в Гидрометцентре Татарстана.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие 1-3 часа на крайнем востоке республики ожидается жара до +34˚.

Основной риск жары связан с купанием. Перепад температур воздуха и воды приводит к судорогам и спазмам во время плавания в водоемах. В МЧС Татарстана напомнили, что купание вне оборудованных мест запрещено, в районах республики активно проводят рейды мобильных патрульных групп.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что в мае в Татарстане установилась июльская погода. Причина июльской жары в мае — влияние антициклона и области высокого давления, а также отсутствие осадков и восточный и юго-восточный ветер. При аномально жаркой погоде растет риск возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.



Ольга Плешкова