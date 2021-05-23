Президент КХЛ сообщил о намерении Зарипова продлить контракт с «Ак Барсом»

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал о своем разговоре с капитаном «Ак Барса» Данисом Зариповым. По его словам, нападающий сообщил ему о намерении подписать новый контракт с казанским клубом.

«Контракт пока не подписан. Но, когда шел финал конференции, я разговаривал с ним в Казани. Сам Данис очень хочет продолжать карьеру в «Ак Барсе». Когда я заканчивал, у меня уже не было такого стремления», — сказал Морозов.

Фото: ak-bars.ru

Контракт 40-летнего Зарипова с «Ак Барсом» закончился 30 апреля 2021 года. Руководители казанского клуба уже заявили о желании сохранить хоккеиста, если тот захочет продолжить игровую карьеру.