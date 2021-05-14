«Ак Барс» продлит контракт с Зариповым после прохождения игроком медосмотра

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов точно останется в команде на следующий сезон. Об этом заявил генеральный менеджер казанского клуба Рафик Якубов.

Условия нового контракта Зарипова будут обговорены по возвращении хоккеиста из Австрии, где тот проходит медицинский осмотр в связи с травмой. В случае если врачи подтвердят отсутствие у игрока серьезных проблем со здоровьем, с Зариповым будет подписано новое соглашение.

«Зарипов остается в «Ак Барсе», — сказал Якубов, комментируя шансы Даниса остаться в клубе на следующий сезон.

Рафик Якубов. Фото: realnoevremya.ru

Напомним, ранее «Ак Барс» не смог продлить контракт с ведущим защитником команды Альбертом Яруллиным. Хоккеист перешел в челябинский «Трактор». Якубов объяснил такое упущение клуба семейными обстоятельствами Яруллина.

