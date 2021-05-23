Офтальмологи ДРКБ спасли подростку поврежденный в драке глаз

Офтальмологи ДРКБ спасли подростку глаз. Об этом рассказали в пресс-службе детской больницы.

Подросток получил травму во время потасовки. Перелом стенок орбиты влечет за собой неподвижность глазного яблока или ограничение его движения. По словам врачей, случай серьезный, и о полном восстановлении подвижности глазного яблока пока речи не идет.

«Травма получена в результате потасовки. Удар был несильный. Была гематома малых размеров, небольшая припухлость, но больше всего тревожили жалобы подростка на резкое двоение (т.е. все предметы окантовывались двойным контуром). Ребенку было тяжело передвигаться, ориентироваться в пространстве», — рассказала заведующая офтальмологическим отделением ДРКБ Наиля Хабибуллина.



Дома подросток будет проходить курс реабилитации. Суть упражнений заключается в тренировке поврежденного глаза.

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Ольга Плешкова