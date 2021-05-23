В аэропорту Казани экстренно сел самолет из Улан-Удэ

Сегодня утром самолет Airbus-320 авиакомпании S7 экстренно сел в аэропорту Казани из-за ухудшения состояния здоровья пассажира. Об этом рассказали в ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Рейс СБИ 3032 выполнял полет по маршруту Улан-Удэ — Москва («Домодедово»). На борту находились 152 пассажира, из них двое детей.

После посадки больного передали бригаде скорой помощи. Пациента госпитализировали в РКБ.

В 09.39 самолет вылетел из международного аэропорта «Казань» в аэропорт «Домодедово» в Москве.



Ранее в Челнах самолет экстренно посадили из-за попавшей в двигатель птицы.

Ольга Плешкова