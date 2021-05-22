Полного восстановления рынка труда в России ожидают к концу 2021 года

Фото: Максим Платонов (архив)

Восстановления российского рынка труда к докризисным показателям ожидают к концу 2021 года, заявил помощник президента России Максим Орешкин.

Он отметил, что в прошлом году безработица в стране сократилась с 6,4 до 5,4%. Этому, по словам Орешкина, поспособствовали активные меры и поддержка спроса, пишет ТАСС. «Миллион рабочих мест в российской экономике восстановлен», — добавил помощник президента России.

Напомним, 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин обязал правительство России и регионы восстановить постковидный рынок труда до конца текущего года. Для этого он призвал использовать в первую очередь финансовые поощрения частных инвестиций, в том числе поддержку малого и среднего бизнеса.



Фото: Максим Платонов (архив)

Меньше чем через месяц, 12 мая, премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления с отчетом правительства в Госдуме заявил, что правительство разработало комплексы мер для каждого субъекта России. В 17 из них рынок труда вернулся к доковидным значениям, отметил он.

Татьяна Демина