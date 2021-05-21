Покупка букета на последний звонок будет стоить школьникам на 3% меньше, чем в 2020 году

В России покупка букета на последний звонок будет стоить школьникам на 3% меньше, чем в 2020 году. Средняя сумма составит 987 рублей, в Татарстане покупка цветов на школьный праздник — 951 рубль, говорится в исследовании IT-компании «Эвотор».

Самые дорогие букеты на выпускной в Москве — цветы здесь обойдутся выпускнику в 1 401 рубль. Средняя цена букета в Санкт-Петербурге несколько ниже — 1 124 рубля.

Фото: realnoevremya.ru

Дешевле всего купить цветы в Челябинской области — 798 рублей, Калининградской области — 741 рубль и Башкортостане — 732 рубля. Самые низкие цены на цветы в Пермском крае — 660 рублей.



Для анализа эксперты использовали данные чеков смарт-терминалов «Эвотор» в специализированных магазинах цветов с 1 по 19 мая 2021 и 2020 годов, передает ТАСС.

В прошлом году в Казани для выпускников 162 школ последний звонок проходил в онлайн-формате.