В Казани на озере Кабан будут проходить занятия по сапсерфингу

В Казани сегодня, 22 мая, пройдет первое открытое занятие по сапсерфингу. Мастер-классы будут проходить каждую субботу до 12 июня.

Занятие начнется в 11.00. Оно станет частью костюмированного заезда на сапбордах Sup fest Kazan, который состоится 19 июня на набережной озера Кабан. В соревновании могут поучаствовать все желающие.

Занятие будет проходить на площадке перед школой гребных видов спорта (рядом с рестораном «Пир» на улице Хади Такташа). Инструкторы Федерации серфинга Татарстана расскажут о технике безопасности на воде и сапборде. На уроке рассмотрят теоретическую и практическую части.

На этой неделе руководитель Дирекции парков и скверов Роберт Гарипов сообщил, что в ближайшее время на пляжах Комсомольского и Лебяжьего озер начнут выдавать напрокат сапборды.

Татьяна Леухина