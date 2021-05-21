Россияне тратят на покупку детских товаров в онлайне в среднем по 2030 рублей — это много или мало?

В 2020 году россияне совершили 30 млн заказов в интернет-магазинах детских товаров на общую сумму в 60 млн рублей, говорится в исследовании агентства Data Insight. За 2020 год сегмент значительно вырос как в заказах (82%), так и в деньгах (63%). При этом в 2020 году немного снизился средний чек — на 11%, до 2030 рублей.

В сегменте интернет-магазинов детских товаров конверсия в 2020 году составила 7,4% (примерно семь заказов на 100 посещений сайта). Ближайшие показатели у интернет-аптек и книжных онлайн-магазинов — 10,0% и 5,9% соответственно. Максимальная же конверсия — у магазинов товаров для животных, около 12%.

Все магазины сегмента используют курьерскую доставку и самовывоз, 72% используют доставку «Почтой России», 50% — постаматы. 75% магазинов от вошедших в исследование размещаются на «Яндекс.Маркете». Все магазины детских товаров используют социальные сети «ВКонтакте» и Instagram.

Лидером этого рынка Data Insight называет «Детский мир» — на его онлайн-магазин приходится 64% всего рынка. У него же оказалось самое популярное мобильное приложение.

Фото: temofeev.ru

На 2030 рублей детям можно купить:

Девять антистресс-игрушек «поп-ит» . Такие игрушки сейчас набирают популярность, в связи с чем ими даже заинтересовался Роспотребнадзор (как спиннерами в 2017 году).

. Такие игрушки сейчас набирают популярность, в связи с чем ими даже заинтересовался Роспотребнадзор (как спиннерами в 2017 году). 15 слаймов — они были популярны в 2020 году. На крупных интернет-площадках цена на них начинается со 130 рублей.

— они были популярны в 2020 году. На крупных интернет-площадках цена на них начинается со 130 рублей. Один раз потратиться на подгузники — согласно исследованию АТОЛ, средний чек при покупке подгузников составляет 1 565 рублей. На месячный запас «памперсов» среднего чека немного не хватает (около 2,3 тыс. рублей).

— согласно исследованию АТОЛ, средний чек при покупке подгузников составляет 1 565 рублей. На месячный запас «памперсов» среднего чека немного не хватает (около 2,3 тыс. рублей). Или один раз на игрушку LEGO — здесь средний чек составляет 1 273 рубля, согласно тому же исследованию. При этом самые популярные наборы LEGO (согласно данным «Яндекс.Маркета») на эти деньги сейчас не купить — ценник на конструкторы начинается с 2,8 тыс. рублей.

— здесь средний чек составляет 1 273 рубля, согласно тому же исследованию. При этом самые популярные наборы LEGO (согласно данным «Яндекс.Маркета») на эти деньги сейчас не купить — ценник на конструкторы начинается с 2,8 тыс. рублей. Два подарка на 8 Марта для девочки — по данным «Детского мира», на это тратят в среднем по 900 рублей.

— по данным «Детского мира», на это тратят в среднем по 900 рублей. На одну детскую коляску понадобится в 3,5 раза больше, чем эта сумма : самая популярная модель на портале akusherstvo.ru (третий по величине на рынке) стоит 7,2 тыс. рублей.

: самая популярная модель на портале akusherstvo.ru (третий по величине на рынке) стоит 7,2 тыс. рублей. «Путинских» выплат родителям школьников, которые составляют 10 тысяч рублей, хватит на пять покупок в онлайне , исходя из этого среднего чека.

Александр Артемьев