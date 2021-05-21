Верховный суд России признал движение NS/WP экстремистским
Верховный суд Российской Федерации признал экстремистским сетевое движение NS/WP. С соответствующим исковым заявлением обращалась Генпрокуратура. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
«Верховный суд признал движение NS/WP экстремистским, — сказал собеседник агентства. — Это означает, что членам этой структуры теперь запрещено размещать от имени этой организации материалы в интернете, организовывать митинги, участвовать в выборах и референдумах, пользоваться банковскими счетами и переводами», — пояснили в пресс-службе.
Также теперь могут быть привлечены к уголовной ответственности за членство в экстремистском объединении или руководство им все участники и руководители движения.
NS/WP — интернет-объединение, участники которого разделяют неонацистские взгляды.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым