Верховный суд России признал движение NS/WP экстремистским

Фото: Максим Платонов

Верховный суд Российской Федерации признал экстремистским сетевое движение NS/WP. С соответствующим исковым заявлением обращалась Генпрокуратура. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Верховный суд признал движение NS/WP экстремистским, — сказал собеседник агентства. — Это означает, что членам этой структуры теперь запрещено размещать от имени этой организации материалы в интернете, организовывать митинги, участвовать в выборах и референдумах, пользоваться банковскими счетами и переводами», — пояснили в пресс-службе.

Также теперь могут быть привлечены к уголовной ответственности за членство в экстремистском объединении или руководство им все участники и руководители движения.

NS/WP — интернет-объединение, участники которого разделяют неонацистские взгляды.

Алексей Нечаев