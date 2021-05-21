В Казани пересмотрят стандарты мойки для всех стройплощадок

В Казани будут внедрять новый стандарт мойки колес автотранспорта на стройках. Одна такая система уже работает на стройплощадке жилого комплекса «Яратам».

Новая автоматическая система хорошо очищает колеса, позволяет значительно сократить время мойки и исключить попадание грязных стоков в почву, говорится на сайте мэрии Казани.

Сейчас в Казани 83 строительные площадки, через которые каждый день проезжают по 100 машин. Все стройплощадки оборудованы мойками колес. За вынос грязи со строительных площадок предусмотрен штраф. За прошлый год выписано 13 штрафов.

Новая система «Нептун Авто» полностью автоматизирована. Это открытая платформа с боковыми стенками, оборудованная 100 форсунками высокого давления. Организован закрытый цикл циркуляции воды, под платформой установлена цистерна объемом 20 кубометров. Использованная вода проходит процедуру четырехэтапной очистки антисептиками, отработанная вода не попадает в грунт.

Ольга Плешкова