Илон Маск не исключил существование внеземной жизни и пошутил, что является инопланетянином

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск не исключил существование внеземной жизни. Об этом он заявил на российском марафоне «Новое знание».

— Насколько мы знаем, мы — единственная жизнь, которая существует. Может быть, есть другая, но мы пока не видели ее признаков, — сказал он.

Также Маска попросили доказать, что он пришелец из будущего, о чем бизнесмен говорил в одном из интервью.

— А что, это не очевидно? Ну я иногда шучу, когда меня спрашивают, не инопланетянин ли я, отвечаю: «Да, конечно». Видите, я же работаю с технологиями, — шутливо ответил Маск.