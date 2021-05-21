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На пляже «Локомотив» в Казани активисты собрали 100 мешков мусора

10:31, 21.05.2021 3
На пляже «Локомотив» в Казани активисты собрали 100 мешков мусора
Фото: kzn.ru

На пляже «Локомотив» в Казани активисты собрали около 100 мешков мусора — стекла, пластика, металла и несортируемых отходов. На уборку территории вышли сотрудники почты.

Экологическая акция прошла в честь Дня Волги. На уборку вышли больше 500 работников УФПС «Татарстан почтасы».

День Волги впервые отметили в Нижнем Новгороде в 2008 году во время международного научно-промышленного форума. Затем к проведению тематических экоакций присоединились регионы Поволжья: Волгоградская, Астраханская, Ярославская, Самарская области, Татарстан.

Ранее сообщалось, что на благоустройство и содержание территорий пляжей и мест отдыха у воды в Кировском районе Казани потратят 1,7 млн рублей.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 21 май
    а еще есть другие активисты, которые активно мусорят((
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  • Анонимно 21 май
    Хорошо что убирают за теми, кто мусорит. Штрафовать бы вторых.
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  • Анонимно 21 май
    А где официально работающие на пляжах уборщики? Почему они не работают, а деньги получают? Прокуратура и следственный комитет читает эту новость? Или как всегда ждут заявления? Считайте что оно написано.
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