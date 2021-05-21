На пляже «Локомотив» в Казани активисты собрали 100 мешков мусора

На пляже «Локомотив» в Казани активисты собрали около 100 мешков мусора — стекла, пластика, металла и несортируемых отходов. На уборку территории вышли сотрудники почты.

Экологическая акция прошла в честь Дня Волги. На уборку вышли больше 500 работников УФПС «Татарстан почтасы».

День Волги впервые отметили в Нижнем Новгороде в 2008 году во время международного научно-промышленного форума. Затем к проведению тематических экоакций присоединились регионы Поволжья: Волгоградская, Астраханская, Ярославская, Самарская области, Татарстан.

Ранее сообщалось, что на благоустройство и содержание территорий пляжей и мест отдыха у воды в Кировском районе Казани потратят 1,7 млн рублей.



Ольга Плешкова