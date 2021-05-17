В Казани благоустроят территории пляжей в Кировском районе за 1,7 млн рублей

На благоустройство и содержание территорий пляжей и мест отдыха у воды в Кировском районе Казани потратят 1,7 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Места выполнения работ: пляж «Озеро Глубокое», место отдыха у воды «Озеро Изумрудное», пляж «Нижнее Заречье» — подрядчик возьмет на себя содержание территорий до конца лета.

В техническом задании сказано, что будет производиться уборка мусора, установка скамеек, солнцезащитных зонтов, урн, ограждений для детского купания и скамеек. Также появится ряд других объектов.

На 1 июня в Казани запланировано открытие купального сезона на пляжах «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское», «Большое Лебяжье», а еще в местах отдыха у озер Изумрудное, Лебяжье и озера в парке Победы.



Алексей Нечаев