Новости общества

19:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани начался Всемирный форум татарских женщин — видео

22:47, 20.05.2021 1
В Казани начался Всемирный форум татарских женщин — видео
Фото: скриншот

В Казани сегодня открылся VI Всемирный форум татарских женщин. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Впервые одной из площадок форума стал полилингвальный комплекс «Адымнар». Участницы форума приехали из 49 регионов и семи стран. Женщины стараются делать все для сохранения и развития татарского языка.

Сегодня, 20 мая, заработали три дискуссионные площадки, посвященные современному обществу и литературе, наследию Габдуллы Тукая и воспитанию татарских детей в современных реалиях.

Форум продлится до 22 мая.

ОбществоКультураИстория Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 май
    Почему не в масках, почему там, где дети, где роспотребнадзор ваше бдительное око, или только по заказу все делаете, штрафуете
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также