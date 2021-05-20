В Казани начался Всемирный форум татарских женщин — видео

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В Казани сегодня открылся VI Всемирный форум татарских женщин. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Впервые одной из площадок форума стал полилингвальный комплекс «Адымнар». Участницы форума приехали из 49 регионов и семи стран. Женщины стараются делать все для сохранения и развития татарского языка.

Сегодня, 20 мая, заработали три дискуссионные площадки, посвященные современному обществу и литературе, наследию Габдуллы Тукая и воспитанию татарских детей в современных реалиях.

Форум продлится до 22 мая.