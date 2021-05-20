Добраться на праздник «Каравон» жители Казани смогут на автобусах

Русский народный праздник «Каравон» в этом году пройдет 22 мая в селе Никольское Лаишевского района РТ. Добраться до мероприятия можно будет на специальных автобусах, сообщили в пресс-службе мэрии города.

От остановки «Станция метро проспект Победы» в сторону аэропорта будет ездить автобус №118. Из Казани он будет выезжать в 5.25, 8.25, 9.30, 14.30 и 17.30, а обратно — в 6.20, 9.20, 15.30 и 18.30.

Ранее сообщалось, что «Каравон» пройдет в онлайн- и офлайн-форматах. Праздник начнется в 11.30 и продлится до 18.00. Участие в нем примут более 150 коллективов РТ и регионов РФ. Участников и гостей праздника ждут русские народные игры, мастер-классы по народным художественным промыслам, театрализованные представления петрушек, ярмарочные гуляния с выступлениями сольных исполнителей и ансамблей.

Алексей Нечаев