В Лаишевском районе РТ праздник «Каравон» пройдет в онлайн и оффлайн форматах

В эту субботу, 22 мая, в селе Никольское Лаишевского района РТ пройдет ежегодный русский народный праздник «Каравон». Он пройдет в онлайн и оффлайн форматах.

Праздник начнется в 11.30 и продлиться до 18.00. Участие в нем примут более 150 коллективов РТ и регионов РФ. Участников и гостей праздника ждут русские народные игры, мастер-классы по народным художественным промыслам, театрализованные представления петрушек, ярмарочные гуляния с выступлениями сольных исполнителей и ансамблей.

Фото: mincult.tatarstan.ru

Специальный гость праздника — Тина Кузнецова с проектом ZVENTA SVENTANA, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

В прошлом году праздник «Каравон» проходил в Татарстане 23 мая с учетом ограничительных мер.