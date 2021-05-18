В Лаишевском районе РТ праздник «Каравон» пройдет в онлайн и оффлайн форматах
В эту субботу, 22 мая, в селе Никольское Лаишевского района РТ пройдет ежегодный русский народный праздник «Каравон». Он пройдет в онлайн и оффлайн форматах.
Праздник начнется в 11.30 и продлиться до 18.00. Участие в нем примут более 150 коллективов РТ и регионов РФ. Участников и гостей праздника ждут русские народные игры, мастер-классы по народным художественным промыслам, театрализованные представления петрушек, ярмарочные гуляния с выступлениями сольных исполнителей и ансамблей.
Специальный гость праздника — Тина Кузнецова с проектом ZVENTA SVENTANA, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
В прошлом году праздник «Каравон» проходил в Татарстане 23 мая с учетом ограничительных мер.ОбществоИсторияКультура Татарстан
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